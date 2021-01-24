Организация «Белый счетчик» заявила, что не оценивала количество людей на акциях в поддержку Алексея Навального вчера – сообщение появилось в фейсбуке организации. Как следует из него, цифры, которые публиковались в СМИ от имени «Белого счетчика» некорректны. Единственный социолог, сотрудничающий с ними, который занимался подсчетами вчера – Алексей Захаров, но и его оценка проводилась не по традиционной для группе методике.

23-го января несогласованные акции протеста против ареста Навального прошли в десятках городов по всей стране. Самая массовая – московская – собрала до 40 тысяч человек по оценке агентства Reuters и около 15-20 по данным Захарова. Свыше 3000 человек по всей стране задержали.