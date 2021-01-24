Союз журналистов: На акциях протеста 23-го января задержали десятки журналистов

На акциях протеста 23-го января задержали десятки журналистов – подсчеты Союза журналистов приводит Интерфакс. По данным его председателя Владимира Соловьева, общее число задержанных по всей стране журналистов – около 40. Большинство были отпущены после проверки документов. Тем не менее некоторых в процессе побили или разбили технику.

О задержании своих корреспондентов в жилетках, с пресс-картами и редакционными заданиями сообщали каналы Дождь и RTVI, а также газета Коммерсант. У «Эха Москвы» задержали корреспондентов в Уфе и Петербурге. Их уже отпустили.