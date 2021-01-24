В Москве в ходе акций с требованием освобождения Алексея Навального произошли стычки между силовиками и протестующими

В Москве в ходе субботней акций с требованием освобождения политика Алексея Навального произошли стычки между с силовиками и протестующими.

После так называемой «зачистки» Пушкинской площади, значительная часть участников акции была вытеснена силовиками по Страстному бульвар в сторону Трубной площади. Многотысячная колонна направилась по Бульварному кольцу, в то время как сотрудники ОМОНа Росгвардии продолжали задержания, выхватывая из массы людей некоторых активистов. До поры это были люди, не проявлявшии никакой агрессии. В районе 17 часов в ответ на беспричинное задержание молодого человека один из силовиков в экипировке оказался повален на землю под сопровождение неодобротельных возгласов толпы. По данным ТАСС этому предшествовал инцидент, когда с девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет. Еще одного сотрудника почти «затолкали в толпу», сорвав с него видеорегистратор, утверждало агентство. В районе цирка Никулина выстроившихся в цепь полицейских протестующие забросали снежками. Под броски попала и двигавшаяся по Цветному бульвару автомашна с номерными знаками одного из силовых ведомств. В момент, когда автомобиль остановился, по его кузову несколько рьяных участников акции стали наносить удары ногами, повредив зеркала заднего вида, разбив задний фонарь и оставив вмятины на крыльях, дверях и капоте.

Жёсткие столкновения накануне вечером произошли и в районе следственного изолятора «Матросская тишина», куда двинулись манифестанты после того как силовики рассеили оставшихся в колонне.

В нашем эфире главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов назвал силовой разгон акций протеста ожидаемыми.

Венедиктов отметил, что были города, в которых протестующие не провоцировали силовиков, но те все же довольно жестко задерживали участников акции.