Дипломатов США вызывают на Смоленскую площадь для «серьезного разговора» о вмешательстве во внутренние дела страны

Американских дипломатов вызывают на Смоленскую площадь для «серьезного разговора» о вмешательстве во внутренние дела страны и поощрении протестных акций в российских городах. Как заявили в МИДе, посольство США в Москве активно размещает подобные публикации в соцсетях. Недовольство ведомства вызвало и сообщение о предстоящих митингах, размещенное на сайте диппредставительства, с призывом к американским гражданам избегать мест их проведения. При этом там перечисляются города, время и примерные маршруты несогласованных акций. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в программе «Соловьев Live», что американским дипломатам «придется объясниться»

Захарова посоветовала властям США заняться проблемами в своей стране.

В свою очередь в посольстве США сообщили, что следят за ходом несогласованных митингов в России и осудили жесткие действия силовиков во время протестов.