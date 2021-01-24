Пакистана одобрил экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Импортировать и распространять ее будет местная фармацевтическая компания AGP, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

Таким образом Пакистан стал 12-й страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия.

При этом в Пакистане уже были разрешены два препарата от Covid-19 — совместной разработки британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской госкомпании Sinopharm.