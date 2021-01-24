Почти 3300 человек были задержаны на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Это рекордное значение за всю историю протестов в современной России.

В Москве задержали почти 1300 человек, в Санкт-Петербурге — 490. В Новосибирске около сотни. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о 300 задержанных подростках. В отделы полиции забирали и журналистов. В их числе оказался корреспондента «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Арсений Веснин. Как рассказал нам сам Веснин, силовики не реагируют на то, что на журналистах есть специальные опознавательные знаки

Веснин добавил, что силовики пытались силой отобрать у него телефон. В итоге журналиста отпустили.