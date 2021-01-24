Митрополит Иларион заявил, что Андрея Кураева могут отлучить от церкви

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что протодиакона Андрея Кураева, лишенного сана церковным судом Московской городской епархии, могут отлучить от церкви, если он продолжит свою деятельность. Представитель Церкви иронично отозвался о планах протодиакона подать апелляцию на решение церковного суда Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Митрополит Иларион призвал протодиакона Андрея Кураева покаяться и прекратить хулу на Церковь. 29 декабря епархиальный церковный суд Москвы лишил Кураева сана, усмотрев в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Кириллу, до этого оно может быть обжаловано. 12 января Кураев направил апелляцию с просьбой провести повторное заседание суда, объяснив это тем, что суд не соблюдал установленный порядок церковного судопроизводства.