На акциях в поддержку Алексея Навального, по данным портала ОВД-инфо, был побит рекорд по задержаниям – в отделения по всей стране доставили около 3300 человек. Очевидцы сообщали о немотивированном насилии со стороны силовиков.

Символом акций, прошедших по всей стране, неофициально стали туалетные ёршики — это отсылка к расследованию Алексея Навального, а позже — дубинки. Их полицейские активно применяли против протестующих. И не только их — в Самаре например использовали электрошокеры. На кадрах снятых очевидцами в разных городах видно, что силовики избивали людей и руками и ногами. Самые жесткие столкновения происходили в Москве и Санкт-Петербурге — там больше всего задержаний, больше всего сообщений о необоснованном применении силы по отношению к демонстрантам, больше всего пострадавших. Задержания проводились более чем в ста городах. Причем хватали всех подряд, иногда даже случайных прохожих, иногда несовершеннолетних — на это упор делают представили власти, обвиняющие оппозицию в вовлечении подростков в митинги. По итогам акций уже заведено несколько уголовных дел, например, по статье о применении насилия к силовикам. В МВД уже отчитались, что только в Москве пострадали не менее 40 сотрудников полиции и Росгвардии.

По подсчетам издания «МБХ медиа», основанным на минимальных оценках численности митингующих, по всей стране в акциях участвовали более 110 тысяч человек.

Директор Фонда Борьбы с коррупцией, который российские власти считают иноагентом, Иван Жданов в эфире канала «Навальный.Live» допустил, что протесты продолжатся.

В МВД заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности.