Американский тележурналист Ларри Кинг скончался накануне на 88-м году жизни

Причина смерти не называется. У звезды американского телевидения было множество проблем со здоровьем, в том числе с сердцем. В начале месяца он был госпитализирован с коронавирусом. Время и место похорон пока не уточняются.

Главный редактор агентства «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян назвала Кинга самым известным журналистом в мире.

С 2013 года шоу Ларри Кинга выходило также на телеканале Russia Today — Америка.

Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнование в связи со смертью известного журналиста и телеведущего. Он останется в памяти благодаря своему искусству вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории, говорится в «Фейсбуке» российской дипмиссии.