Президент США Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на избирательную кампанию — 145 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Предыдущий максимум принадлежал предвыборной компании республиканца Митта Ромни в 2012 году, который получил от анонимных спонсоров 113 миллионов. Сумма, собранная Байденом, в пять раз превышает сборы его соперника экс-президента Дональда Трампа, который собрал для прошлогодних выборов 28 миллионов. Издание отмечает, что на протяжении многих лет Демократическая партия США критиковала практику сбора анонимных пожертвований на избирательные кампании. Демократы утверждали, что подобные взносы в предвыборную борьбу коррумпированы, поскольку позволяют сторонникам поддерживать кандидатов без проверки и афиширования личности. Демократы даже предлагали запретить такой механизм сбора средств на предвыборные кампании. Однако, как пишет Bloomberg, «стремясь победить Трампа, они пошли на это».