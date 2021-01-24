Более чем в сотне российских городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального

В них приняли участие, по оценкам интернет-издания МБХ медиа, по меньшей мере 110 тысяч человек. Впрочем, точных данных нет. В самом массовом мероприятии, которое прошло в Москве, участвовало, по разным оценкам от 20 до 50 тысяч. Акция прошла и во многих зарубежных странах, став по сути международной. За границей участники, как правило, выходили к российским посольствам и другим дипломатическим учреждениям.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, такие митинги по всей стране в поддержку Алексея Навального — это одноразовая акция без серьезных последствий.

Виноградов также отметил, что большой неожиданностью для многих стал факт мобилизации властей вокруг планирующихся акций и их заявления на федеральных каналах.