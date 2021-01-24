Во Франции ужесточаются правила въезда из стран ЕС – прибывающие должны предварительно сдать тест на коронавирус

Во Франции с сегодняшнего дня ужесточаются правила въезда из стран Евросоюза – прибывающие теперь должны предварительно сдать тест на коронавирус.

Пересекающим границу Франции на въезд теперь необходимо иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 3 дня до поездки. Правило не касается только водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах. Ранее требование о наличии теста распространялось только на тех, кто прибывает из-за пределов ЕС. Они также должны соблюдать недельный карантин. Похожие меры приняты во многих других европейских странах, где также опасаются ухудшения ситуации, в том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса. Напомним, что во Франции ввели комендантский час, который действует с 18 часов и до 6 утра. Не работают рестораны, кинотеатры и театры. В стране проходит массовая вакцинация, однако она сравнительно медленно набирает обороты.

Франция занимает шестое место в мире по количеству заразившихся – здесь с начала эпидемии зафиксировано более 3 миллионов случаев инфицирования