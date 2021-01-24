Число задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку Навального по всей России приближается к 3300

Число задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России приближается к 3300. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Это рекордное значение за всю историю протестов в современной России. В Москве задержали почти 1300 человек, в Санкт-Петербурге — 490.

Городские власти Петербурга и силовики начали готовиться к акции ещё утром: у самых популярных мест для митингов в Петербурге – а это Гостиный двор, Марсово поле, Дворцовая и Сенатская площади – заранее выставили ограждения, спецтехнику и наряды ОМОНа. Между тем, перед началом акции неожиданно закрыли на выход ближайшую к месту сбора сторонников Навального станцию метро – «Адмиралтейскую». Параллельно для пешеходов перекрыли Благовещенский и Дворцовый мост: оба они ведут к Сенатской площади, где должна была начаться акция. Задерживать людей в центре города стали за час до её официального старта: полицейские уводили в автозаки не только участников, но и журналистов с опознавательными знаками «пресса». С Сенатской площади протестующих довольно быстро оттеснили, поэтому они переместились к Невскому проспекту, который вскоре полностью перекрыли. Несколько раз между сторонниками Навального и силовиками начинались столкновения: протестующие отбивали задержанных, закидывали сотрудников ОМОНа снежками и валили установленные ограждения. Шествие по городу продолжалось около пяти часов: участники акции дошли до Марсова поля и Гостиного двора, концом маршрута стала площадь у Московского вокзала. К тому моменту оппозиционеров осталось уже не так много, как раз на это время пришлась основная часть задержаний.

Всего в шествии в Санкт-Петербурге, по оценкам наших корреспондентов, участвовало от 10 до 15 тысяч человек.