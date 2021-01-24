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07:01, 24 января 2021

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после акции в поддержку Алексея Навального в Москве

Дела возбуждены по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Так, по версии ведомства, на Сретенском бульваре несколько человек избили сотрудника Росгвардии, а еще двум распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади, по данным СК, один из участников акции избил сотрудника ОМОНа. На Цветном бульваре протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителю слезоточивый газ. В ведомстве отметили, что следствие в рамках проверки изучает фото— и видеоматериалы с акции протеста и что могут последовать новые уголовные дела.

Все факты нападения на силовиков на акции в Москве будут проверены, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.  



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