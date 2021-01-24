Вашингтон потребовал от Пекина прекращения давления на Тайвань

И начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями. Об этом сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что в субботу восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня.

