Слушания по вынесению приговора гражданину РФ, признавшему в США вину в краже данных, состоятся 12 апреля

Слушания по вынесению приговора гражданину России Кириллу Фирсову, признавшему в США вину в краже данных, состоятся 12 апреля. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния.

Перед оглашением наказания суду будут представлены дополнительные материалы о деле. Россиянин был задержан в марте прошлого года в нью-йоркском аэропорту. На этой неделе он достиг договоренностей с прокуратурой, признав вину в попытках получить в мошеннических целях закрытые сведения о клиентах некой компании. Ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Сторона обвинения согласилась не добиваться максимально жесткого наказания. Россиянин отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения.