Большинство подростков, задержанных накануне в Москве, отпустили из отделов полиции

Об этом сообщила ТАСС член ОНК Москвы Марина Литвинович. По ее словам, все они не участвовали в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно. Наблюдатели не нашли следов применения пыток или побоев у задержанных подростков. Тем не менее были зафиксированы нарушения, например, им долгое время не давали позвонить родителям. Как отметила Литвинович, несовершеннолетние были допрошены сотрудниками СК. Они получили статус свидетелей.

Всего в разных регионах России накануне были задержаны около 300 несовершеннолетних. Из них 70 – в Москве, 30 – в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

На месте работают региональные уполномоченные по правам ребенка, советы отцов в регионах, которые наблюдают за соблюдением прав несовершеннолетних, отметила Кузнецова.