В итальянском Антхольце завершается 7-й этап Кубка Мира по биатлону

Сегодня в программе – женская эстафета и мужской масс-старт.

Последние результаты биатлонистов внушают оптимизм. И долгожданная медаль в женской эстафете кажется сегодня как никогда вероятной. Дважды в нынешнем розыгрыше кубка мира наша четверка оказывалась в шаге от пьедестала. Однако по мере приближения главного старта сезона — Чемпионата мира – который стартует в словенской Поклюке уже 10 февраля— прогресс наших спортсменов очевиден. Уже здесь, в Антхольце в индивидуальной гонке сразу три представительницы российской сборной – Павлова, Миронова и Кайшева оказались в первой 10-ке. Старт женской эстафеты запланирован на 14.45.

А в 17 часов начнется мужской масс-старт. В котором примут участие сразу четверо россиян. Обе гонки покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.

Накануне прошла мужская эстафетная гонка. Сборная России заняла третье место. Первыми стали французы. Вторыми финишировали представители Норвегии.