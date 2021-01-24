В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами для антарктической территории страны. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел страны. Эвакуированы несколько десятков человек с антарктических баз. По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра, у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчок находился в 1300 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают порядка 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
2021-01-24T05:09:55+03:00
2021-01-24T05:09:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778962-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 24 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…