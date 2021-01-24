В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами для антарктической территории страны. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел страны. Эвакуированы несколько десятков человек с антарктических баз. По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра, у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчок находился в 1300 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают порядка 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.