Великобритания хочет ввести 10-дневный карантин для всех въезжающих из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом

Великобритания собирается ввести 10-дневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса. В соответствии с планом правительства, прибывающих будут препровождать в выделенные для этих целей отели, пишет газета Daily Mail. По ее данным, решение о ведении этих мер должно быть принято в понедельник.

В свою очередь Тhe Telegraph сообщает, что правительство продлило действие законов о локдауне, чтобы дать местным властям право закрывать пабы, рестораны, магазины и общественные места до 17 июля. Премьер Борис Джонсон заявил в пятницу, что правительство не может рассматривать вопрос об ослаблении ограничений при нынешнем высоком уровне заболеваемости до тех пор, пока не будет уверенности в надлежащей эффективности программы вакцинации.