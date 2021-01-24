Из YouTube пропали проповеди арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова). Они были размещены на канале его помощника Всеволода Могучева. Сейчас там нет ни одного ролика, отмечает РБК. Могучев находится под административным арестом. В конце декабря его арестовали в Екатеринбурге на пять суток из-за неповиновения законному требованию полиции. Позже, как пишет ТАСС, Могучева арестовали по статье о возбуждении ненависти и вражды за пост «ВКонтакте». Самого Сергия задержали в конце декабря в результате штурма Среднеуральского женского монастыря, где летом бывший священник сместил настоятельницу и фактически захватил власть. Причиной задержания лишенного сана экс-священника стала его проповедь на YouTube, в котором он призывал своих последователей «умереть за Россию». Слушателями проповеди были, в том числе, несовершеннолетние. После задержания Романова привезли в Москву. Басманный суд отправил его под арест до конца февраля.