Из YouTube пропали проповеди арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова). Они были размещены на канале его помощника Всеволода Могучева. Сейчас там нет ни одного ролика, отмечает РБК. Могучев находится под административным арестом. В конце декабря его арестовали в Екатеринбурге на пять суток из-за неповиновения законному требованию полиции. Позже, как пишет ТАСС, Могучева арестовали по статье о возбуждении ненависти и вражды за пост «ВКонтакте». Самого Сергия задержали в конце декабря в результате штурма Среднеуральского женского монастыря, где летом бывший священник сместил настоятельницу и фактически захватил власть. Причиной задержания лишенного сана экс-священника стала его проповедь на YouTube, в котором он призывал своих последователей «умереть за Россию». Слушателями проповеди были, в том числе, несовершеннолетние. После задержания Романова привезли в Москву. Басманный суд отправил его под арест до конца февраля.
2021-01-24T05:07:06+03:00
2021-01-24T05:07:06+03:00
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05:07, 24 января 2021
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