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05:06, 24 января 2021

Число задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального по всей России приближается к 3300

Число задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России приближается к 3300. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Это рекордное значение за всю историю протестов в современной России. В Москве задержали почти 1300 человек, в Санкт-Петербурге — 490. В Новосибирске около сотни. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о 300 задержанных подростках. В числе задержанных также порядка 40 журналистов, некоторых из них избили при задержании. Кроме того, еще около трех десятков участников акций рассказали, что были избиты силовиками. Сообщалось также и о пострадавших полицейских. Точное число официально не называлось.



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