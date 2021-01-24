Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнование в связи со смертью журналиста и телеведущего Ларри Кинга

Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнование в связи со смертью известного американского журналиста и телеведущего Ларри Кинга. Он останется в памяти благодаря своему искусству вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории, говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в «Фейсбуке». Отмечается, что «Ларри Кинг был единственным в своем роде, профессионалом, легендой», «культовым ведущим ток-шоу». «За более чем шестьдесят лет на телевидении и радио он взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей». По нему «будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком», — заключили в посольстве.

Ларри Кинг скончался накануне на 88-м году жизни. Причина смерти не указана. У звезды американского телевидения было множество проблем со здоровьем, в том числе с сердцем. В начале месяца он госпитализирован с коронавирусом. Время и место похорон пока не уточняются.