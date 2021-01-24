В США проводится расследование по факту взрыва в баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса. Он прогремел в субботу, сообщил телеканал Эн-би-си. Полиция полагает, что там сработало самодельное взрывное устройство. Окна выбиты. В церкви также совершен акт вандализма. Неизвестные нанесли на стены надписи оскорбительного содержания. После взрыва начался пожар. О пострадавших информации не поступало. Помещения проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР.

Газета Los Angeles Times отмечает, что в последние недели в штате Калифорния шли протесты из-за заявлений представителей баптисткой церкви против ЛГБТ-сообществ. Местные активисты собрали в интернете петицию к мэру с требованием убрать храм из города. После чего, по данным издания, в полицию с жалобами на угрозы обратился священник церкви.