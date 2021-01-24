Пираты захватили грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе у побережья Нигерии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, ссылаясь на капитана корабля. По его данным, судно шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун, в 181 километре от города Сан-Томе. Нападавшие убили одного моряка, еще 15 взяли в заложники и вместе с ними покинули корабль. Трое оставшихся членов экипажа вывели его в безопасную гавань. Как сообщается, погибшим оказался гражданин Азербайджана, остальные моряки из Турции.

С командиром корабля дважды связался президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что внимательно следит за процессом, а также поручил принять меры по спасению пленных.