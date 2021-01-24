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04:05, 24 января 2021

Более чем в сотне российских городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального

Более чем в сотне российских городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». В акциях по всей стране приняли участие, по оценкам интернет-издания МБХ медиа, по меньшей мере 110 тысяч человек. Впрочем, точных данных нет. В самом массовом мероприятии, которое прошло в Москве, участвовало, по разным оценкам от 20 до 50 тысяч. Свыше 3200 человек были задержаны по всей стране, из них свыше 1200 в Москве.
Акция прошла и во многих зарубежных странах, став по сути международной. За границей участники, как правило, выходили к российским посольствам и другим дипломатическим учреждениям. Собирались от нескольких десятков до нескольких сотен (как в Праге) или даже тысяч человек (как в Тель-Авиве).



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