Более чем в сотне российских городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». В акциях по всей стране приняли участие, по оценкам интернет-издания МБХ медиа, по меньшей мере 110 тысяч человек. Впрочем, точных данных нет. В самом массовом мероприятии, которое прошло в Москве, участвовало, по разным оценкам от 20 до 50 тысяч. Свыше 3200 человек были задержаны по всей стране, из них свыше 1200 в Москве.

Акция прошла и во многих зарубежных странах, став по сути международной. За границей участники, как правило, выходили к российским посольствам и другим дипломатическим учреждениям. Собирались от нескольких десятков до нескольких сотен (как в Праге) или даже тысяч человек (как в Тель-Авиве).