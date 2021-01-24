Россиян в ближайшее время ожидают сильные погодные аномалии. На европейской части России установится мартовкая погода -температура будет на 12-13 градусов выше нормы. На жителей Западной Сибири и Якутии, напротив, обрушится аномальный холод с отклонением от нормы на 8-18 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу.

По данным синоптиков, в Москве в ближайшие дни сохранится облачная, пасмурная погода, с небольшими осадками. И плюсовая температура ночью и днем.