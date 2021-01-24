Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о теракте на газопроводе государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela. По его словам, атака вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими. Погибших или раненых в результате происшествия нет. Утечка газа остановлена. Организаторов нападения, которые хотели нарушить поставки газа Мадуро назвал террористами.
2021-01-24T03:09:47+03:00
2021-01-24T03:09:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 24 января 2021
Загрузка комментариев...