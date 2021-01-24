AstraZeneca собирается более чем вдвое сократить поставки вакцины в Европу. Британская фармкомпания не сможет выполнить свои обязательства по контракту. Об этом написала в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. По ее словам, это вызвало недовольство у членов ЕС. По данным Reuters, в первые три месяца нового года AstraZeneca недопоставит в Европу 60% заказа — почти 31 млн доз. Источник агентства также заявил, что производитель не дал гарантии компенсации недостатка вакцин и во втором квартале и пока не может определить четкий график поставок в первом полугодии.

Вакцина от AstraZeneca официально еще не одобрена в ЕС, ожидается, что это произойдет в начале февраля. При этом препарат активно используется в Великобритании.

Ранее сообщалось о проблемах поставок в Евросоюз вакцины Pfizer/BioNTech