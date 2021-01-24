Американских дипломатов вызовут в российский МИД из-за публикаций о протестах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Соловьев Live». В преддверии акции американское посольство предупредило граждан США, что на субботу во многих городах России запланированы несанкционированные митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Был опубликован список городов, где пройдут акции, время и примерные маршруты протестующих. Захарову особенно возмутило, что сотрудники посольства добавили в свое сообщение фразу о «походе на Кремль». В МИДе это сообщение назвали вмешательством во внутренние дела России и подстрекательством, отметив, что подобные заявления совпадают с доктриной США по «стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами» и пообещали ответную реакцию.

В свою очередь в посольстве США сообщили, что следят за ходом несогласованных митингов в России и осудили действия силовиков во время протестов.