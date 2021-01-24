Начальник генштаба Испании Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после скандала с вакцинацией от коронавируса. Его обвинили в том, что он и его подчиненные привились вне очереди, сообщает El Mundo. В связи с этим генерал направил министру обороны прошение об отставке. В своем письме он заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим положением при получении препарата. Как пишет El Pais, Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других военнослужащих Генштаба, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу по иммунизации населения от коронавируса. Эта информация вызвала волну критики в адрес генерала.
2021-01-24T02:10:01+03:00
2021-01-24T02:10:01+03:00
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02:10, 24 января 2021
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