Начальник генштаба Испании Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после скандала с вакцинацией от коронавируса. Его обвинили в том, что он и его подчиненные привились вне очереди, сообщает El Mundo. В связи с этим генерал направил министру обороны прошение об отставке. В своем письме он заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим положением при получении препарата. Как пишет El Pais, Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других военнослужащих Генштаба, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу по иммунизации населения от коронавируса. Эта информация вызвала волну критики в адрес генерала.