Сотрудницу ФБК Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение организации акции 23 января

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (ФБК признан Минюстом иноагентом) оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение организации акции 23 января. Соболь написала в Twitter, что уже на свободе. Продюсера канала «Навальный Live» задержали накануне через несколько минут после того, как она приехала на Пушкинскую площадь. Для Соболь это стало вторым задержанием за последние несколько дней. В четверг ее задержали за призывы выходить на несанкционированные митинги. На следующий день суд оштрафовал ее на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.