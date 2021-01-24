Глава СПЧ Валерий Фадеев не увидел нарушений в задержаниях на несанкционированных акциях 23 января. Он отметил, что сами акции незаконны и проходят в период эпидемии. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека со ссылкой на интервью изданию «Подъем». Фадеев отметил, что это не первые несогласованные митинги в России. По его словам, обычно это заканчивается тем, что на задержанных составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Он выразил уверенность, что и сейчас так будет, если не произойдет каких-то провокаций. При этом, глава СПЧ призвал тщательно расследовать факты вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия. Он видит в этом вмешательство извне.