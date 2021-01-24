Во время несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального по всей России были задержаны около 3200 человек. Это стало рекордом за всю историю протестов в современной России. Как сообщает проект «ОВД-Инфо», больше всего задержанных в Москве — свыше 1200, Санкт-Петербург – более 480 и Новосибирске – около 100. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, среди задержанных более 300 несовершеннолетних.

В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч. Протестующие собрались на Пушкинской площади и на Тверской улице. Часть из них пошла в направлении Кремля, но Манежную и Красную площади быстро перекрыли. Митингующие свернули в Камергерский переулок. Другой поток отправился в сторону Сретенского бульвара. У станции «Цветной бульвар» протестующие забрасывали полицию снежками, повредили одну машину. Людей стал жестко разгонять ОМОН. Акция завершилась возле следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Там были жестко задержаны и избиты десятки людей.