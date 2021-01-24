Вашингтон осудил использование жесткой тактики против протестующих и журналистов по всей России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США. Там также призвали освободить всех задержанных на несогласованных акциях, самого оппозиционера Алексея Навального и начать расследование по факту его отравления. До этого посольство США заявило, что следит за ходом несогласованных митингов в российских городах. Там отметили, что США поддерживают право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений.

Ранее Министерство иностранных дел России раскритиковало американское посольство в Москве за то, что оно разместило на своем сайте информацию о субботних митингах. Дипмиссия проинформировала американских граждан о том, в каких городах должны были состоятся акции протеста, время их начала, а также примерные маршруты участников. Посольство просило избегать этих мест и проявлять бдительность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию «чистой воды вмешательством во внутренние дела». Позднее в российском МИДе заявили, что американское посольство подстрекает радикалов и пренебрегает дипломатическими нормами и правилами.