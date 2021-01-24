Суд в Москве признал юриста ФБК Любовь Соболь виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия

Тимирязевский суд Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (Российские власти считают ФБК иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Ей назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин. Сама Соболь рассказала интернет-изданию «МБХ медиа», что причину ей никто не объяснил. В протоколе записано, что ее задержание произошло на Пушкинской площади, возле памятника, но это, по ее словам, не так. Судья отклонил все ходатайства защиты, в том числе о ведении протокола и фото-видеосъемки.

22 января Симоновский суд Москвы уже оштрафовал Соболь на 250 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.