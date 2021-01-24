Свыше 3100 человек задержаны по всей России на несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В Москве задержали более 1200 человек, в Санкт-Петербурге — более 470 человек. В Новосибирске около сотни. В общей сложности задержания были в более чем ста населенных пунктах. Количество задержаний стало рекордным за все время протестных акций в современной России.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о 300 задержанных подростках. По данным «ОВД-Инфо», задержали также порядка 40 журналистов, некоторых из них избили при задержании. Кроме того, еще около трех десятков человек рассказали, что были избиты полицейскими.

В Москве задержания проводились не только на Пушкинской и Трубной площадях, а также Цветном бульваре, где проходили основные протестные акции, но и около СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Навальный.