В США из-за коронавируса в возрасте 87 лет скончался легендарный американский ведущий Ларри Кинг

Он в том числе брал интервью у российского президента Владимира Путина.

Имя Ларри Кинга известно далеко не только американским зрителям. Он своего рода икона журналистики, делал интервью с самыми влиятельными людьми мира, с самыми недоступными политиками. В числе его собеседников – почти все американские лидеры, начиная с Ричарда Никсона. В России особую известность Кинг приобрел после того, как ему в свой первый год на посту президента России дал интервью Владимир Путин. Это произошло спустя месяц после гибели подлодки «Курск». Тогда Путин на вопрос, что случилось с лодкой, с улыбкой ответил, что она утонула.

Ларри Кинг с 1985 по 2010 год вел на американском телеканале CNN свое ток-шоу, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса как самая длительная регулярная телепередача с бессменным ведущим. Несколько лет назад Кинг боролся с раком, он перенес несколько инфарктов, а в начале января ведущего госпитализировали с коронавирусом.

В связи со смертью Ларри Кинга соболезнования выразил Владимир Путин.