В Португалии сегодня пройдут выборы президента страны

Наблюдатели считают, что явка на выборы будет низкой из-за страха заразиться коронавирусом.

21 января в Португалии для предотвращения распространения британского штамма коронавируса ввели ЧП — закрыли на 15 дней учебные заведения и ужесточили другие ограничения. Однако президентские выборы решено было не переносить. Во избежание распространения инфекции власти увеличили количество избирательных участков и снабдили их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, более 250 тыс. граждан страны уже проголосовали досрочно. Специальные муниципальные бригады приходили, чтобы забрать бюллетень на дом, в дома для престарелых и больницы.

Португалия — президентско-парламентская республика, где у президента в основном представительские полномочия. Согласно законодательству страны, кандидат, чтобы быть избранным, должен получить большинство голосов.

Ранее сообщалось, что заразился коронавирусом действующий президент Португалии Марселу Релебу де Соуза. Его тест от 12 января дал положительный результат.