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00:03, 24 января 2021

Около тысячи человек, по данным «ОВД-Инфо»,было задержано в Москве в ходе несогласованной акции в поддержку Навального

Около тысячи человек, по данным проекта «ОВД-Инфо», было задержано в Москве в ходе несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Задержания начались еще утром на Пушкинской площади и закончились недалеко от СИЗО «Матросская тишина».

Первых людей на Пушкинской площади задерживали после того, как они вставали в одиночные пикеты. Они носили единичный характер. Затем, когда число протестующих стало увеличиваться, силовики начали вести в автозаки, в том числе, и тех, кто просто стоял в стороне. Задержания наблюдались в самых разных частях протестной активности: возле здания «Известия Hall», на Страстном бульваре и на Цветном бульваре, в том числе у цирка имени Никулина.

Несколько десятков задержанных было и в 200 метрах от СИЗО «Матросская тишина», куда пыталась пройти пара-тройка сотен протестующих. Именно в этом учреждении содержится под стражей Алексей Навальный. Как правило, задержания проводились по одному сценарию: группы, в которых большинство составляла молодежь, пытались подойти как можно ближе к оцеплению и разбегались, когда на них наступали полицейские и ОМОНовцы. Значительная часть молодых людей была задержана, когда они встали в сцепку и по проезжей части пошли на ряды силовиков.

Общее число задержанных по всей России оценивается более чем в 2,5 тысячи человек.

Все факты нападения на силовиков на акции в Москве будут проверены, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.



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