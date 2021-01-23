Известный критик РПЦ, лишенный сана, бывший протодиакон Андрей Кураев может быть отлучен от церкви. Этого не исключил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Иларион. В федеральном телеэфире он с иронией прокомментировал планы священнослужителя подать жалобу на решение церковного суда Константинопольскому патриарху Варфоломею. Митрополит Иларион призвал Кураева покаяться и прекратить хулу на церковь.
2021-01-23T23:04:22+03:00
2021-01-23T23:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 23 января 2021
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