Известный критик РПЦ, лишенный сана, бывший протодиакон Андрей Кураев может быть отлучен от церкви. Этого не исключил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Иларион. В федеральном телеэфире он с иронией прокомментировал планы священнослужителя подать жалобу на решение церковного суда Константинопольскому патриарху Варфоломею. Митрополит Иларион призвал Кураева покаяться и прекратить хулу на церковь.