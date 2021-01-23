Большинство подростков, задержанных на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделов полиции. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович. По ее словам, не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно. Следов пыток или побоев у них, как утверждает Литвинович, нет Между тем некоторым подросткам долгое время не давали позвонить родителям. В некоторых отделах полиции несовершеннолетние еще остаются, но член ОНК пока их не посетила.

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, на несанкционированных акциях протеста в Москве было выявлено около 70 несовершеннолетних.