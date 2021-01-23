Несогласованная акция в Москве в поддержку Алексея Навального завершена. Как передает ТАСС, на всех улицах и площадях, где собирались протестующие, скопления людей не наблюдается, хотя меры безопасности в районе Тверской улицы и СИЗО «Матросская Тишина», где содержится оппозиционный политик, остаются усиленными.

По данным столичного управления МВД, в несогласованной акции на Пушкинской площади участвовали около 4 тыс. человек. В ОНК сообщают о 600 задержанных. По подсчетам проекта «Белый счетчик», в Москве в протестах участвовало на пике 15 тысяч человек. А по данным ОВД-Инфо, в Москве задержаны около 1100 человек.

Директор ФБК Иван Жданов в эфире канала «Навальный LIVE» дал понять, что протесты будут продолжены. Напомним: ФБК внесен минюстом в реестр иноагентов.