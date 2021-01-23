В возрасте 87 лет умер знаменитый американский журналист Ларри Кинг. На телеканале CNN с 1985 по 2010 годы он вел ток-шоу Larry King Live и взял сотни интервью у политиков всего мира, в том числе у Владимира Путина. Ответ президента России на вопрос Кинга о причинах гибели подлодки «Курск» вошел в историю. Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.

Главный редактор телеканала RT, на котором после ухода с CNN работал Кинг Маргарита Симоньян называет его самым профессиональным журналистом в мире.

В самом начале января сообщалось о госпитализации Кинга с коронавирусом. Кроме того, у телеведущего были серьезные проблемы с сердцем.