Около 300 несовершеннолетних было выявлено сегодня на несанкционированных акциях протеста в разных регионах. Об этом на своем официальном сайте сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, Москве — около 70, в Санкт Петербурге — не менее 30 детей.

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает необходимым тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в сегодняшние несогласованные акции протеста в поддержку Навального. Как говорится в его заявлении на сайте Совета, «масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен». Вместе с тем глава СПЧ заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных протестных акциях.