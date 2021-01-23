Сотрудник ФБК Любовь Соболь записала видео из Тимирязевского суда. Соболь сказала, что будет бороться за свои права и сказала, что рада, что на улицы вышло так много людей. По словам Соболь, рапорты о ее задержании составлены сотрудницами-женщинами, которые якобы ее задерживали — при этом задерживали Соболь мужчины. Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией российские власти называют иностранным агентом.
2021-01-23T22:08:43+03:00
2021-01-23T22:08:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:08, 23 января 2021
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