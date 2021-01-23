Сотрудник ФБК Любовь Соболь записала видео из Тимирязевского суда. Соболь сказала, что будет бороться за свои права и сказала, что рада, что на улицы вышло так много людей. По словам Соболь, рапорты о ее задержании составлены сотрудницами-женщинами, которые якобы ее задерживали — при этом задерживали Соболь мужчины. Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией российские власти называют иностранным агентом.