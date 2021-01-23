На акции в поддержку Алексея Навального по всей стране сегодня вышли десятки тысяч человек. Самым массовым был митинг в Москве.

Акции сегодня прошли более чем в сотне городов, и где-то на них пришло несколько десятков человек, а где-то они стали самыми массовыми за последние годы. Назвать точное количество людей, которые приняли участие в митингах, невозможно – цифры журналистов, организаторов и властей сильно расходятся. В издании «МБХ медиа» на основе минимальных оценок корреспондентов и собеседников в регионах подсчитали, что на улице в общей сложности вышло более 110 тысяч человек. 5 – в Челябинске и Екатеринбурге. 4 – в Новосибирске, 3 – в Томске, столько же – в Иркутске, Самаре, Архангельске.

Больше всего людей, ожидаемо, было в Москве и Санкт-Петербурге. В столице, как следует из данных волонтеров проекта «Белый счетчик», было от 15 до 20 тысяч митингующих. О десятках тысяч участников говорили многие журналисты, освещающие события в Москве. Соратники Алексея Навального сообщают о 50 тысячах. При этом в МВД насчитали всего 4 тысячи. Официальные цифры и оценки журналистов расходятся и в других городах – также в несколько раз. Отметим, что акции в поддержку Навального проходили и во многих городах за рубежом.

По данным портала ОВД-Инфо, сегодня был побит рекорд по количеству задержаний – по всей стране в отделения доставили уже почти 2,5 тысячи человек.

Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров рассказал «Открытым медиа», что сегодняшняя акция – рекордная по числу протестующих из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года. Её максимальную численность на пике, то есть около 15 часов дня, Нестеров оценил в 15 тысяч человек. При этом он не исключил, что всего за день в столице на улицы могло выйти больше 20 тысяч человек. МВД своих данных о числе протестующих в Москве не представляло.