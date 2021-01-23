Против мужчины, который во время протестной акции в Петербурге ударил двух инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело. Самого нападавшего пока что не нашли.

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения на сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в Следственном комитете. Конфликт произошел сегодня днём во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального. В тот момент, когда толпа перекрыла Невский проспект, неизвестный мужчина, как видно на опубликованных видеозаписях, подошел к сотруднику ДПС и ударил его кулаком в лицо. Нападавшего попытался задержать другой инспектор, с ним также завязалась драка. В итоге неизвестный скрылся в толпе протестующих, сейчас личность подозреваемого пытаются установить. Специально для этого создана следственно-оперативная группа. По статье о «применении насилия в отношении представителя власти» нападавшему может грозить до десяти лет лишения свободы.

На этой же акции сотрудник патрульно-постовой службы ударил ногой в живот участницу шествия. Женщина упала на землю и ударилась головой. Сейчас, как пишет издание Фонтанка.ру, её госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение мозга».