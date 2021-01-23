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22:02, 23 января 2021

Силовики задержали несколько десятков протестующих, пытавшихся пройти к СИЗО «Матросская тишина»

Силовики задержали несколько десятков протестующих, пытавшихся пройти к СИЗО «Матросская тишина». Там находится под стражей политик Алексей Навальный, арестованный на 30 суток по ходатайству ФСИН.

Как правило, задержания происходили по одному сценарию. Протестующие — в основном молодежь — пытались как можно ближе подойти к оцеплению, выставленному за 200 метров от «Матросской тишины». Они скандировали лозунги «Позор», «Отпускай» и ряд других. В это время полицейские и ОМОН резко бежали навстречу, после чего им удавалось задержать нескольких человек. Наиболее острый момент случился, когда группа из 30-40 человек встала в сцепку и по проезжей части пошла на группу силовиков. Но протестующие разбежались, когда на них вновь выбежали полицейские. Нередко задержания проходили жестко, с применением дубинок. В последние минуты отдельные крайне малочисленные группы протестующих бегали от полицейских по улице Стромынка. Сейчас тех, кто пытался бы идти к «Матросской тишине», практически не осталось.

В данный момент единичные задержания ещё продолжаются.



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