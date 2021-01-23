МИД РФ: Попытки подстрекательства со стороны США негативно отразятся на связях с Россией

Попытки американской дипломатии фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для отношений России и США. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ в связи с сообщениями, размещенными в социальных сетях посольством Соединенных Штатов в Москве, о несогласованных акциях протеста в российских городах.

«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. — Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений».

На Смоленской площади отметили, что руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России, — сообщает ТАСС.